وزير النقل يتابع أعمال نقل المرافق ومعدلات التطوير بالطريق الدائري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية، صباح اليوم، بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير ومتابعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة للطريق.

بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وكان في استقبال وزير النقل، محافظ الجيزة، وجرى متابعة أعمال نقل المرافق وتطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلامن 4 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات في كل اتجاه بدلا من 4 حارات فضلًا عن إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي وتطوير تقاطع الطريق مع الاتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

كما تفقد "الوزير" أعمال نقل المرافق وصيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع اسكندرية الزراعى بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي، وكان في استقباله محافظ القليوبية، وتابعا معدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي وجاري إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه.

والتقى وزير النقل خلال جولته بالعاملين والمهندسين القائمين على أعمال التطوير وأعمال نقل المرافق من كافة الجهات المعنية وقدم لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وحثهم على بذل مزيد من الجهد في العمل لافتا إلى أن الرئيس السيسي أشار في خطابه، أمس، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أن الإسلام قائم على البناء ومن يجب سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه أن يتخلق بخلقه ويتقن عمله.

ووجّه الوزير إلى إزالة المخلفات على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية بما سيساهم في رفع مستوى كفاءة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.