محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير أسفل الطريق الدائري بمسطرد

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة تطهير وإزالة الإشغالات على الطريق الدائري بمدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة، وأسفل الطريق الدائري بمسطرد.

وأزيلت جميع الإشغالات الأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائري بمسطرد، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير البديل الملائم لهم.

وتفقد "الهجان" تطوير طريق شركات البترول، وشاهد أعمال تركيب السور الحديدي على كورنيش ترعة الإسماعيلية بالقطاع الأول بمدينة الخصوص، موجها بسرعة الانتهاء من القطاع بالكامل، واستكمال أعمال الرصف بالاتجاهين، ورفع جميع التراكمات على جانبي الطريق وتسويته.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة رفع الإشغالات بنفق المؤسسه في حي غرب شبرا الخيمة، وتأكد من تطهير النفق وإخلاء الباعة الجائلين، ومصادرة جميع العربات التي يفترشون عليها المنتجات، وتتسبب في إغلاق النفق، وعرقلة مرور المواطنين.

وتابع "الهجان" أعمال الحفر لعمل بالوعات صرف الأمطار على الطريق الزراعي، بحي غرب شبرا، ابتداءً من كوبري مشاة ميت نما حتى المؤسسة، بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب.

وفي وقت سابق، أجرى المحافظ جولة تفقدية لمدينتي بنها وشبرا الخيمة، لمتابعة منظومة النظافة بالشوارع، وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية، مؤكدا استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها.