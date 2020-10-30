30 أكتوبر.. ذكرى ميلاد 5 علماء جمععهم الطب وتوجوا بـ"نوبل"

عُرفت الصدفة على مر التاريخ بأنها ذلك الحدث الذي يُبنى على وقوع التزامن بينه وبين حدث آخر، وهذا التعريف ينطبق على حالة 5 أطباء تشاركوا في نفس تاريخ الميلاد، ونفس الجائزة التي حصل عليها كل منهم.

ويحل اليوم 30 أكتوبر، ذكرى ميلاد خمسة علماء في مجال الطب، جميعهم حصلوا على جائزة نوبل في نفس التخصص، وذلك تقديرا لاكتشافاتهم التي مازال يُبنى عليها حتى الآن، ويستعرض الـ"الوطن" انجازاتهم في السطور التالية:

جرهارت دوماك

طبيب ألماني، وعالم أمراض، ولد في 30 أكتوبر عام 1895، استطاع أن يتوصل لأول مضاد حيوي في التاريخ وهو "برونستيل"، وفي عام1939 حصل على جائزة نوبل في الطب تقديرا لهذا الاكتشاف.

رانيار جرانيت

طبيب وعالم فنلندي سويدي، ولد عام 1900، التحق بدراسة الطب بناء على نصيحة خاله الذي كان يعمل طبيبا آنذاك، وبعد حصوله على درجة البكالوريوس في الطب اتجه إلى علم وظائف الأعضاء، واستطاع أن يحصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1967 بالاشتراك مع 2 آخرين لاكتشافاتهم المتعلقة بالعملية البصرية الفسيولوجية والكميائية الأولية في العين.

ديكنسون ريتشاردس

ولد ريتشاردس عام 1895، وهو طبيب وعالم أمريكي، التحق بجامعة كولومبيا للأطباء والجراحين وحصل على البكالوريوس عام 1917، وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956 بالاشتراك مع 2 من العلماء، لجهودهم في تطوير قسطرة القلب.

دانيال ناثانز

ولد دانيال عام 1928، وهو عالم أحياء أمريكي، درس الكمياء والفلسفة والأدب، وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1978 بالاشتراك مع السويسري فرنر أربر، والأمريكي هاملتون سميث، وذلك عن اكتشافهم انزيمات التقييد التي تقطع تتاليات الـDNA.

ليلاند هارتوال

ولد ليلاند عام 1939، وهو طبيب وعالم أمريكي، حصل على جائزة نوبل في الطب عام 2001 بالاشتراك مع بول نرس وتيم هانت، وذلك على مجهوداتهم في دراسة الخلية والعوامل التي تقرأ عليها اثناء انقسامها.