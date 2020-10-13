ميلجروم وويلسون يفوزان بـ"نوبل" في الاقتصاد: استيقظ لقد ربحنا

طرقات على باب المنزل قبيل الفجر، وزائر في وقت غير معتاد يُبلغ الساكن بكل سرور: "لقد فزت بجائزة نوبل"، بهذه الطريقة عرف عالم الاقتصاد الأمريكي بول ميلجروم، أنه فاز بالجائزة المرموقة في فرع الاقتصاد لعام 2020، بالمشاركة مع مواطنه وجاره روبرت ويلسون الذي أسرع إليه حاملا الخبر السار.

يحكي ميلجروم تفاصيل "أجمل زيارة" من ويلسون، قائلا إن هاتفه كان على الوضع الصامت، لذلك لم يتلق أي مكالمات تفيد بأنه فاز بالجائزة.

وقال العالم لـ"رويترز" إن ويلسون، الذي يسكن على الجانب الآخر من الشارع الذي يقيم به، أتي ليطرق بابه قبيل الفجر لإبلاغه باقتسامهما الجائزة.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ — Stanford University (@Stanford) October 12, 2020

وأظهرت كاميرات مراقبة في منزل "ميلجروم" أن "ويلسون" زاره في وقت متأخر، ورن الجرس وطرق الباب قائلا: "بول. هذا بوب ويلسون. نعم. لقد فزت بجائزة نوبل".

ويضيف "ويلسون" في الفيديو الذي نشرته جامعة ستانفورد على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وحقق انتشارا واسعا على الإنترنت: "يحاولون الوصول لك لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، يبدو أنهم لا يعرفون رقم هاتفك".

وتقول زوجته: "أعطيناهم رقمك"، ليرد ميلجروم من الداخل: "نعم. واو. حسنا"، ثم تضيف الزوجة: "هل سترد على هاتفك؟"، وتضحك بصوت مسموع.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أمس الاثنين، إن ميلجروم وويلسون فازا بجائزة نوبل للاقتصاد لهذا العام، لعملهما على تطوير المزادات الذي أشيد به باعتباره مفيدا للبائع والمشتري في أنحاء العالم في جميع المجالات، من حصص صيد الأسماك وحتى تصاريح الهبوط بالمطارات.

ومن بين أفكار الخبيرين الاقتصاديين بجامعة ستانفورد، تفسير كيف يسعى أصحاب العطاءات لتجنب ما يسمى "لعنة الفائز" التي تحدث عندما يتم دفع أعلى من القيمة الحقيقية للسلعة، وما يحدث عندما يكتسبون فهما أفضل لمدى إدراك منافسيهم للقيمة.

وقال الموقع الرسمي لجائزة نوبل على "تويتر": "تعقد المزادات في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية، قام الفائزان بجائزة العلوم الاقتصادية لهذا العام، بول ميلجروم وروبرت ويلسون، بتطوير نظرية المزادات وابتكرا نماذج جديدة للمزادات، وهو ما يفيد البائع والمشتري ودافع الضرائب في أنحاء العالم".

وتوصل العالمان إلى نماذج لبيع الأشياء المتصلة ببعضها بشكل متزامن، وفي عام 1994، استخدمت السلطات الأمريكية أحد نماذجهما للمزادات لبيع ترددات لاسلكية لشركات اتصالات، في إجراء استخدم بعد ذلك في بلدان أخرى.

وجائزة نوبل للاقتصاد، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين كورونا سويدية (نحو 1.14 مليون دولار)، ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها مخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895، لكن أنشأها البنك المركزي السويسري ومنحت لأول مرة عام 1969.

يذكر أن جائزة نوبل للاقتصاد السابقة كانت من نصيب الأمريكي أبهجيت بانيرجي المولود في الهند والفرنسية الأميركية إستر دوفلو والأمريكي مايكل كريمر، عن أعمالهم حول الفقر.

بجائزة الاقتصاد يختتم موسم جوائز نوبل الذي شهد منح جائزة الآداب للشاعرة الأمريكية لويز جلوك على "صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي"، حسب الأكاديمية السويدية.