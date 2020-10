ميلجروم وويلسون يفوزان بـ"نوبل" في الاقتصاد: استيقظ لقد ربحنا

طرقات على باب المنزل قبيل الفجر، وزائر في وقت غير معتاد يُبلغ الساكن بكل سرور: "لقد فزت بجائزة نوبل"، بهذه الطريقة عرف عالم الاقتصاد الأمريكي بول ميلجروم، أنه فاز بالجائزة المرموقة في فرع الاقتصاد لعام 2020، بالمشاركة مع مواطنه وجاره روبرت ويلسون الذي أسرع إليه حاملا الخبر السار.

يحكي ميلجروم تفاصيل "أجمل زيارة" من ويلسون، قائلا إن هاتفه كان على الوضع الصامت، لذلك لم يتلق أي مكالمات تفيد بأنه فاز بالجائزة.

وقال العالم لـ"رويترز" إن ويلسون، الذي يسكن على الجانب الآخر من الشارع الذي يقيم به، أتي ليطرق بابه قبيل الفجر لإبلاغه باقتسامهما الجائزة.

