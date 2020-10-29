طوارئ "الصحة العالمية" تعقد اجتماعها الخامس لبحث تطورات انتشار كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ التابعة لها ستعقد اجتماعا اليوم، هو الخامس لها منذ بدء أزمة وباء كورونا المستجد؛ لبحث آخر تطورات انتشار الفيروس وتقييم الموقف وتحديد النصائح التي ستوجه إلى المنظمة ودولها الأعضاء.

وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم صادر عن مقرها في جنيف، أن الاجتماع يُعقَد بدعوة من مدير عام المنظمة الدكتور تادروس أدهانوم وبموجب اللوائح الصحية الدولية.

يُذكر أن لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة كانت قد عقدت اجتماعها الأول للنظر فيما يتعلق بفيروس كورونا يومي 22 و23 يناير الماضي، وعقب اجتماعها الثاني في 30 يناير، أعلن المدير العام "كورونا" حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية؛ استنادا إلى النصيحة التي وجهتها اللجنة، التي تعقد اجتماعاتها على أساس منتظم كل 3 أشهر منذ ذلك الحين.