ماكرون: حادث نيس "هجوم إرهابي إسلامي"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الذي تعرضت له كنيسة في مدينة نيس بأنه "هجومًا إرهابيًا إسلاميًا"، وفقًا لما نشره موقع "فرانس 24".

وقال ماكرون من موقع الهجوم بكنيسة نوتردام: "فرنسا تتعرض لهجوم"، وأضاف أنه سيتم نشر ما بين 3000 إلى 7000 جندي لحراسة دور العبادة والمدارس عبر البلاد.

وتابع الرئيس الفرنسي، اليوم، خلال حديث له في مدينة نيس الفرنسية، التي وقع بها حادث طعن صباح اليوم، "من الواضح جداً أن فرنسا هي التي هوجمت"، مشيرًا في الوقت نفسه أن القيم الفرنسية تدعم الحرية لجميع الأديان.

وأشار إلى أن بلاده "تتعرض لهجومٍ مرة أخرى بسبب قيمنا" وحرية الاعتقاد، مؤكدًا أن سبل الحماية سوف تعزز حول المدارس التعليمية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تستسلم في خضم هذه الأحداث بأي حال من الأحوال، وأنه أمر القوات المسلحة والجنود بالانتشار حول أماكن العبادة في فرنسا لحمايتها. وشدد على أن بلاده لن ترضخ للإرهاب، وأنه يرغب في التعبير عن دعم فرنسا للمجتمع الكاثوليكي.

وقال ماكرون إن فرنسا سوف تعمل على حماية مواطنيها، داعيًا جميع المواطنين إلى الاتحاد سويًا.

كان 3 أشخاص قد قُتلوا صباح اليوم خلال هجوم إرهابي قام به مسلح قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.

أعلن نائب منطقة نيس الفرنسية، إيريك سيوتي، أن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية، وصل حديثًا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال سيوتي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

من جهتها، ذكر موقع "باري ماتش" الفرنسي أن منفذ الهجوم تونسي الجنسية، وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عامًا.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.