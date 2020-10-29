الأوقاف: افتتاح مصلى السيدات بمسجد الأحمدي بطنطا السبت

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على فتح مصلى السيدات بمسجد الأحمدي بطنطا لأداء السيدات الصلاة به، اعتبارًا من ظهر السبت المقبل وذلك أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتحت إشراف واعظات الأوقاف بالغربية، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي تسبق الافتتاح.

وسيُفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها، وقصر الأمر على أداء الصلاة فقط، مع عدم فتح دورات مياه السيدات.

وأكد بيان الوزارة، أن فتح المصلى جاء بناء على الجدول الذي قدمته مديرية أوقاف الغربية لإشراف واعظات الأوقاف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد الأحمدي بطنطا.

وأكدت الوزارة على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التي وضعتها الوزارة، حرصًا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت من قبل على جميع العاملين بها والمصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للصلاة، والتي فرضتها الوزارة خشية انتشار فيروس كورونا، ويأتي في مقدمتها:

أولاً.. الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

ثانيًا.. عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات إجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

ثالثًا.. سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينون على المسجد أو مسكنين عليه ومسؤولون مسؤولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب، ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

رابعًا.. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.