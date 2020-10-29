"معلومات الوزراء": مصر تتقدم 34 مركزا في "جاهزية الذكاء الاصطناعي"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، منذ قليل، تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، استعرض فيه مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي".

وقال "المركز"، في التقرير الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مصر نجحت في التقدم بـ"الجاهزة للذكاء الاصطناعي"، 34 مركزا.

ويقيس المؤشر الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "أكسفورد إنسايتس"، و"المركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية" مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، وفق 3 محاور رئيسة، و33 مؤشرًا فرعيًا؛ أبرزها: وجود استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي، والخدمات عبر الإنترنت، والقدرة على الابتكار، وقوانين حماية البيانات والخصوصية.

وعكس "الإنفو جراف"، تصنيف المؤشر الرئيسي للدول، وفق 3 محاور رئيسة هي: محور الحكومة، ومحور قطاع التكنولوجيا، ومحور البيانات والبنية التحتية؛ وقد تمكنت مصر من التقدم في الترتيب لمحورين منها لتصبح فوق المتوسط العالمي، محتلةً المركز الـ 56 في محور التكنولوجيا، والمركز الـ117 في محور البيانات والبنية التحتية.

كما جاءت مصر في المركز الـ7 من بين 17 دولة عربية، والمركز الـ8 من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين جاءت أمريكا وبريطانيا كأعلى الدول في المؤشر عالميًّا، وجاءت الإمارات العربية المتحدة كأعلى الدول في المؤشر عربيًّا.

وبحسب "معلومات الوزراء"، يرجع التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019، والتي تقوم على ركيزتين: بناء القدرات البشرية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وكذلك إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي؛ للإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، ودعوة مصر لتشكيل مجموعة عمل تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نجاح جامعة القاهرة في أن تصبح ضمن أفضل 200 جامعة في العالم بمجالات الهندسة والتكنولوجيا.