بريد الوطن.. كن واعياً لكل أفعالك

عندما يزدحم عقلك بهواجس ما لا يحدث والخوف منه تدور أفكارك حول ما لا تريده ويهيمن عليك الشعور المفزع بأشياء لا تتمنى حدوثها وتصاحبك أينما تذهب تلك الأفكار السيئة، فينجذب إليك ما لا ترغب فيه من الأمور التى تجعلك حزيناً ويزداد الأمر سوءاً فيمنعك من راحة البال ومن تحقيق أهدافك فيكون إخفاقك وهزيمتك وقتل جميع رغباتك بمثابة فقد الوعى وأنت على قيد الحياة.

أعد النظر إلى أمورك بشكل واعٍ وإيجابى وانتبه لأفكارك إلى أى اتجاه تقودك، توقف عن التذمر والشكوى ومصاحبة السلبيين وركز على ما تريد وأبقِ تفكيرك على تحقيق أهدافك وحاول التحكم فى ذاتك والتخلص من أفكارك ومعتقداتك السلبية عندما تريد أن تشتّتك بالشك والخوف وبالتفكير فيما لا تريد، ثق فى ذاتك حتى تستطيع السير وفق ما تخطط له. يقول ألبرت أينشتاين: «ابتعد تماماً عن الأشخاص السلبيين فى حياتك، فهُم يختلقون المُشكلات حتى مع أسهل الحلول».

كن واعياً لحالك وعالمك وسلوكياتك وأفعالك وما تريد أن تحصل عليه ولا تستسلم لكل ما يهدد حياتك ويعكر صفوها، فأنت لن تقهر ما دمت مع الله، وسيدفع عنك العوامل المتنافرة بداخلك والأفكار المقيدة لذاتك وسوف تغمرك السعادة بلطفه وكرمه ورحمته. يقول باولو كويلو: «إن كل ما ستفعله بحياتك سيترك أثراً فاجتهد لأن تكون واعياً لكل أفعالك».

عصام كرم الطوخى- خبير تنمية بشرية

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