بريد الوطن.. امسح دمعتك

امسح بكمك دمعتك

ولا تنتظر من حد منهم طبطبة

مسحوا البلاطة بلقمتك

بصة عنيهم مرعبة

الهدمة كاشفة لعورتك

واصبر يا صبرى على الغبا

لو حتى فى آخر نفس

الرعب جواهم حبا

والشمس طالعة بالأمل

شايلة الهموم ومغربة

سامح لطف الله

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