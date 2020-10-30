بريد الوطن.. امسح دمعتك
كتب:
بريد الوطن
09:52 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
الشمس
امسح بكمك دمعتك
ولا تنتظر من حد منهم طبطبة
مسحوا البلاطة بلقمتك
بصة عنيهم مرعبة
الهدمة كاشفة لعورتك
واصبر يا صبرى على الغبا
لو حتى فى آخر نفس
الرعب جواهم حبا
والشمس طالعة بالأمل
شايلة الهموم ومغربة
سامح لطف الله
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com