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محمود مسلم

بريد الوطن.. امسح دمعتك

كتب:

بريد الوطن
09:52 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
الشمس

الشمس

امسح بكمك دمعتك

ولا تنتظر من حد منهم طبطبة

مسحوا البلاطة بلقمتك

بصة عنيهم مرعبة

الهدمة كاشفة لعورتك

واصبر يا صبرى على الغبا

لو حتى فى آخر نفس

الرعب جواهم حبا

والشمس طالعة بالأمل

شايلة الهموم ومغربة

                                                                              سامح لطف الله

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