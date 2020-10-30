بريد الوطن.. رصف وتوسعة «طريق الجرد» بـ«كفر حجازى» يا محافظ الجيزة

لا يمر علينا يوم -نحن أهالى قرية «كفر حجازى» بمنشأة القناطر فى الجيزة- إلا ونُفجع فى عزيزٍ لدينا، سواء من أهالينا أو من شباب القرى المجاورة، حيث يربط القرية بالمدن المجاورة طريق يسمى «طريق الجرد»، وهو طريق ضيّق جداً، حارة واحدة، فضلاً عن أنه غير مضاء ليلاً، وهو ما يعرِّض حياة مرتاديه من سائقى وركاب عربات النقل والملاكى والأجرة والموتوسيكلات لخطر وقوع حوادث يومية، وهذا ما يحدث بالفعل.. والآن يقوم الأهالى بعمل توسعة للطريق من أراضى الفلاحين المجاورة له، وعليه نناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التوجيه العاجل بسرعة استكمال توسعة الطريق، وإنارته، وإصلاحه، ورصفه، حفاظاً على أرواح المواطنين.

رزق عبدالمنعم خليف

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