صبري فواز: يشرفني إن بنتي تبقى ممثلة.. والفن بيديني ألف حياة

قال الفنان صبري فواز، إنه كان يحلم بأن يصبح ممثلًا، منذ أن كان في السابعة من عمره، موضحًا "عيني لمعت والنداهة ندهتني، بعد مشاهدة عرض فيلم رجال لا يخافون الموت، الذي عرضته إحدى القوافل الثقافية التي كانت تجوب قريته في محافظة كفر الشيخ".

وأضاف "صبري"، خلال استضافته في برنامج "3 ستات" المذاع على فضائية "صدى البلد": "التمثيل بيديني فرصة أعيش 1000 حياة، وده مش موجود في مهن تانية ومتعة ملهاش زي، وبعدها دخلت المسرح المدرسي وحصلت على جوائز".

وتابع، أن المخرجين اقترحوا عليه أن ينضموا إلى قصور الثقافة، فالتقى بالمبدعين أمثال الشاعر محمد عفيفي مطر، محمد الشهاوي، وعبدالوهاب مطاوع، وبعدها التحق بقسم المسرح في جامعة الإسكندرية، ثم المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأردف، أنه بدأ بأدوار بسيطة في مسلسلات "الوسية" و"العائلة" و"ليالي الحلمية" ثم "امرأة من زمن الحب" و"البر الغربي"، لافتًا إلى أن النقلة الحقيقة له كان عمله مع المخرج خالد يوسف في أفلام "دكان شحاته" و"كلمني شكرا" و"كف القمر".

وأشار "فواز"، إلى أنه ابنته صبا تحب التمثيل والغناء والرقص، لذا قدم لها في المسرح في المدرسة، والكورال في النادي الأهلي، إلا أنه رفض عملها في سن صغيرة حتى تعيش سنها، مفسرًا ذلك بأن الطفل عندما يصبح نجم، يؤثر عليه الأمر بالسلب عندما يكبر، مختتمًا: "يشرفني أن تعمل ابنتي ممثلة، صبا حبيبة أبوها وتشبه شخصيتي".