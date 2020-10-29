طارق عبدالعزيز: أريد تقديم دراما تؤلف قلوب الناس

قال الفنان طارق عبدالعزيز، إنّه غير راض على أغلب الأعمال التي تُعرض عليه، وهو يحاول تقديم شيء فارق للجمهور، لذلك هو قليل الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة، وكل الأفلام القصيرة التي قدمها، كانت تتحدث عن الإنسان وعلاقته بالآخر.

وأضاف "عبدالعزيز"، في لقاء خاص مع برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، الخميس، أنه يرغب في تقديم أعمال فنية ودراما سينمائية راقية وتؤلف قلوب الناس، وهو مشارك في مهرجان الجونة بفيلم قصير يحمل اسم "الخد الآخر"، ويتحدث أيضا عن الإنسان وعيوبه، ويجب ألا يتنمر الناس على بعضهم البعض، بل يجب أن يكملوا كل منهم الآخر.

وتابع، أنه يعمل حاليا في أحد المسلسلات مع المخرج محمد فتحي، يتحدث عن الرزق في حياة الإنسان، ويجب على كل إنسان أن يكون لديه قناعة، وهو عمل على منصة رقمية، والأعمال الرقمية من أروع الأعمال لأنها تكون 10 حلقات، وأحداثها سريعة، أفضل من الدراما التلفزيونية التي تستمر لـ30 حلقة، والحلقات القليلة تجعل المشاهد مشدودًا أكثر.

وعن مكانة المرأة في حياته، قال "عبدالعزيز" إن المرأة في حياته تمثل الأم والزوجة والابنة، وهذه الأشياء التي يحب يؤكد عليها في الأعمال الفنية، ويرغب في أن يتذكره الجمهور بشيء إيجابي قدمه على الشاشة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في نسخته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، حيث بدأ حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في الثلاثة مهرجانات السابقة.

وعينت إدارة المهرجان فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.