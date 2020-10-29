أكشاك إسعافات متنقلة وفرق طبية لمواجهة "كورونا" في مهرجان الجونة

نفذت "صحة البحر الأحمر" خطة لمواجهة فيروس "كورونا" في مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، بتجهيز ١٢ كشكًا متنقلًا ومجهزًا بالإسعافات الأولية وأدوات تعقيم بالإضافة إلى السيارات تقل فرقًا طبية مدربة لمتابعة الحالة الصحية لضيوف ورواد المهرجان، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتنفيذًا لتوجيهاتالدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان.

وكشف الدكتور شادي باسم، مدير إدارة الطوارئ بصحة البحر الأحمر، والمشرف على الفرق الطبية لمتابعة مهرجان الجونة السينمائي، إن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، خصص وحدات صحية متنقلة وثابتة وأكشاك تضم إسعافات أولية وأدوات تعقيم لمتابعة الحالة الصحية لضيوف ورواد المهرجان بصفة دورية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأشاد وكيل وزارة الصحة فى تصريح صحفي، اليوم، بالجهد المبذول من قطاع الصحة وتخصيص أطقم طبية مدربة ووحدات صحية ثابتة ومتحركة لمتابعة الحالة الصحية للضيوف ورواد المهرجان والتشديد على الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

انطلقت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة في 23 إكتوبر الجاري بحفل افتتاح أقيم لأول مرة بمركز المؤتمرات، في حضور عدد كبير من صُناع السينما العربية والعالمية وقدمته الإعلامية اللبنانية، هيلدا خليفة، واتسم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات ومن المقرر أن تستمر فعاليته حتى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.

ويحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة من خلال تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي، حيث تم تعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء فعاليات المهرجان.