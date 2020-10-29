التحفظ على 1.6 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين‫.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم، إن حملات الرقابة التموينية بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، ضبطت 1661.5 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، ما بين 1400 كجم كبده، اشتباه صلاحية، و 150 كجم كبده، و 28 كجم لحوم، و 68 كجم دواجن، وتحرر محضرًا رقم 2116، 2117 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان كفر الشيخ، وتم التحفظ علي المضبوطات للعرض على النيابة العامة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، و الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر.

جدير بالذكر، أن الحملات جلاءت ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.