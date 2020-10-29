القاهرة تمنع مواكب الاحتفال بالمولد النبوي لمنع تفشي كورونا

حذرت محافظة القاهرة المواطنين من الزحام والتجمعات، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وشددت على منع أي احتفالات أو مسيرات بالشوارع تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، للحد من انتشار الفيروس.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأخرى والطرق الصوفية حذرت من أي تجمعات حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها، موضحًا أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن التعليمات التي أصدرتها محافظة القاهرة للمدارس والإدارات التعليمية تضمنت اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الطلاب بصفة مستمرة، وتخصيص حجرة بكل مدرسة للإشراف الصحي، وفحص أي حالات اشتباه، وضرورة التوعية في المدارس يوميًا، واتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين، مع إلزام مديري الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على المدارس للتأكد من تواجد الزائرة الصحية وتوافر المستلزمات الطبية.

من جانبه، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة خروج الطلاب من المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي على دفعات، وأن يفصل بين كل دفعة مدة زمنية كافية لمنع التزاحم، مع إلزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وتطهير المكان بصورة دورية.

وأكد محافظ القاهرة أهمية دور العبادة في المساجد والكنائس بتوعية المواطنين بإتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين، كغسل الأيدي، والتقليل من المصافحة، والتواجد في الأماكن المغلقة المزدحمة.

وطالب المحافظ مسؤولي المساجد والكنائس بضرورة التعقيم قبل وبعد الانتهاء من الصلوات، وأن تتضمن خطبة الجمعة والعظات في الكنائس إيضاح خطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على المقاهي والكافيهات والمراكز التعليمية، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، وتطبيق الإجراءات التي حددتها الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام والنقل الجماعي بضرورة التزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم المركبات بصفة مستمرة، والتأكد من التهوية اللازمة حرصًا على الصحة العامة، مع عقد دورات توعية صحية للعاملين، وعمل لوحات إرشادية يتم تثبيتها داخل الأتوبيسات بكيفية التعامل مع الفيروس والحد من انتشاره.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة إلزام جميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة (الديوان العام والأحياء ومدريات الخدمات) بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية، ومنع دخول أى طالب خدمة من المواطنين للمنشآت الحكومية دون إرتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم حفاظًا علي الصحة العامة.