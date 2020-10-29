فيديو.. علي الحجار يطرح "سيدنا النبي" بمناسبة المولد النبوي

طرح المطرب الكبير على الحجار أغنيته الجديدة "سيدنا النبي" احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وجاءت الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي عادل عايش.

ويستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفل غنائي غدًا على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المنتظر أن يقدم باقة من أشهر أغنياته، التي قدمها خلال مشواره الفني.

وكان الفنان علي الحجار، قد أحيا في أغسطس الماضي، حفلًا في إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي أقامه مركز الفنون، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف بالمكتبة.

وقدم "الحجار" خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل، منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن، ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزًا في مصر والعالم العربي.

وقدم الفنان علي الحجار، حفلا غنائيا بمسرح النافورة، في دار الأوبرا المصرية، أغسطس الماضي، بحضور العدد المحدد من الجمهور، وفق إجراءات كورونا الاحترازية.

وبدأ "الحجار" الحفل بأغنية "المال والبنون"، وأعرب عن سعادته برؤية الجمهور من جديد، في أول حفل له، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وفي شهر يوليو الماضي، نظمت نقابة الصحفيين، من خلال اللجنة الثقافية، حفل "أون لاين"، للفنان علي الحجار، وأكّد الأخير في بيان له، أنَّ ضيف شرف الحفل سيكون المطرب وائل الفشني، مشيرا إلى أنَّها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع النقابة، معربًا عن تقديره للصحافة والصحفيين، ودورهم في خدمة المجتمع والوطن.

وبدوره، قال محمود كامل، عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية، إنَّه تم الاتفاق على تنظيم حفل شهري للفنان علي الحجار، عقب انتهاء جائحة (كوفيد -19).