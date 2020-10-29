خطة لمستشفيات جامعة طنطا وصحة الغربية استعدادا للموجة الثانية من كورونا

نظمت محافظة الغربية، اجتماعاً موسعاً، اليوم، بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة وجامعة طنطا ومديرية الصحة والتأمين الصحي، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ترأس الاجتماع اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آلية لتعظيم التعاون بين مستشفيات الجامعة والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، كما تم التأكيد على تولي مستشفيات الجامعة مسئولية حالات الطوارئ حال زيادة حالات الاشتباه مع متابعة حالات العزل المنزلية بالتعاون مع مديرية الصحة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على عدد من الإجراءات، أهمها استمرار عمليات التطهير داخل الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب موعد الاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي ستتم يومي 7و8 نوفمبر المقبل.

وفي نهاية الإجتماع، اتفق الحضور على تكثيف حملات رفع الوعي لدى المواطنين وخاصة في المصالح الحكومية والمدارس والجامعة والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب ودور العبادة، مع توجيه كافة المصالح إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات طوال فترة الدراسة أو العمل وعدم التهاون في تطبيق تلك التعليمات لتجنب حدوث أي تفشي للمرض.

حضر اللقاء مديري مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمين الصحي والأوقاف ومدير مستشفيات الجامعة ومدير المنطقة الأزهرية ومديري الطب الوقائي والعلاجي بمديرية الصحة.