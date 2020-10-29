اليونان تعتزم فرض إجرءات جديدة لمكافحة الموجة الثانية من كورونا

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، بأنه سيعلن عن الإجراءات الجديدة لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كاثميريني" اليونانية في نسختها الإنجليزية، "كما فعلنا في المرحلة الأولى، عندما اتخذنا إجراءات تقييدية في وقت مبكر، فيتوجب علينا الآن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وقبل الدول الأوروبية الأخرى لمنع ما هو أسوأ وإنقاذ الأرواح وتقليل الضغط على النظام الصحي".

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتجنب الإغلاق الكامل البلاد، قائلًا "سأكرر مرة أخرى أن هدفنا يتمثل في تجنب الإغلاق الشامل، لذلك سنواصل تعزيز القيود المستهدفة".

وأشار أيضًا إلى أن اليونان متأخرة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عما تشهده الدول الأوروبية الأخرى، ومع ذلك فإن الضغط على نظام الرعاية الصحية أقوى من أي وقت مضى.