مدير فرقة للابتهالات: "الناس قالت لنا في البداية أنتم بتغنوا إنجليزي"

قال عبدالرحمن موفق أبو شعر، مدير فرقة الإخوة أبو شعر، إن الفرقة أسسها والدهم لنشر الابتهالات النبوية والمديح في بداية الثمانينات في بلاد الشام، وقرروا المكوث في مصر حيث أن تلك الدولة هي التي خرج منها الشعر والفن والمديح، كما تربوا بأن مصر بينها وبين سوريا توئمة منذ قديم الأزل: "مصر هي هوليود الشرق".

وأضاف "أبوشعر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أول زيارة لهم في مصر كانت في عام 2007، واستقروا بشكل كامل منذ بداية الأزمة التي حدثت في سوريا منذ عام 2012، موضحاً أن التواشيح التي تقوم بها الفرقة تسعي من خلالها بالانتشار بشكل كبير بين الأشخاص الذين لم يسمعوه بعد، وفي بداية قدومهم إلى مصر قاموا بتغيير الشعر الخاص بهم بعدما لم يفهمها عدد كبير من المتابعين: "الناس قالت لينا أنتوا بتغنوا إنجليزي".

وأكد أنه وبسبب اجتياح فيروس كورونا على مستوى العالم لم تتوقف مدحهم وشعرهم للرسول صلي الله عليه وسلم، حيث أنهم لم يتوقفوا عن عرض حفلاتهم على مستوى العالم، ومؤخرا سيكون لديهم حفله عبر الإنترنت بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن دائما ما يطلب الجمهور المصري وغيره من جماهيرهم حول العالم الأناشيد المحببة والقريبة لقلبهم، حيث أن التعرض للحبيب عبر الأناشيد الدينية والتواشيح كثيرا ما تغير في النفس وتسموا بها.