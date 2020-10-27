التدخين والحمل.. حالات تمنعك من الحصول على تعويض التأمين على الحياة

يلجأ البعض إلى شركات التأمين، وشركات بوليصات التأمين، لضمان الحصول على مبلغ مادي محدد في حالة الوفاة، يضمن لأطفالهم حياة كريمة، ومقابل هذا يدفع الشخص أقساطا شهرية للشركة.

لكن ما لا يعرفه الكثيرين، قفي بعض الحالات ترفض شركة التأمين دفع قيمة التعويض المتفق عليه للوراثة بسبب القوانين، وترصد "الوطن" في التقرير التالي الحالات الـ8 المستثناة من الحصول على تعويض شركات التأمين، كما يلي:

الخارجون عن القانون

إذا كان الشخص المؤمن عليه تورط في عمل إجرامي، يتم حجز قيمة التعويض، ولا يصرف للوراثة إلا إذا تم الحكم بالبراءة، أما في حالة الإدانة فيرفض دفع المبلغ.

إدمان الكحول أو المخدرات

إذا ثبت أنّ سبب وفاة إدمان الكحول أو بسبب جرعة زائدة من المخدرات ترفض شركات التأمين دفع قيمة التعويض.

التدخين

إذا لم يكشف الشخص عند طلب تأمين الحياة أنّه مدخن تمتنع الشركة عن صرف التعويض للوراثة، وحال الكشف فقد يتم فرض قسط تأميني أكبر من العادل، إضافة إلى تطبيق شرط التحمل في الحالات المرضية.

ممارسة الأنشطة الخطرة

إذا حدثت الوفاة خلال ممارسة أنشطة خطرة مثل سباق السيارات أو القفز بالمظلات، فيصبح هذا مسؤولية المؤمن عليه وليس شركة التأمين.

الإصابة بأمراض ميئوس من شفائها

يمنع من الحصول على قيمة التعويض، من يعاني من أي مرض فيروسي خطير يؤثر على الحياة مثل مرض الإيدز.

الوفاة بسبب مضاعفات الحمل

إذا كانت حالة الوفاة لحاملة الوثيقة بسبب الحمل أو الولادة، لا يصرف قيمة التعويض، لكن قد تدفع الشركة قيمة مصاريف الولادة.

الانتحار

من الأسباب التي تمتنع عن دفع التعويض هي إنهاء الشخص المؤمن عليه، حياته بالانتحار.

الكوارث الطبيعية

الوفاة الناتجة عن كوارث طبيعية مثل الزلازل أو الأعاصير تلغي قيمة بوليصة التأمين.

والتأمين على الحياة هو عقد تأمين يبرم بين صاحب بوليصة التأمين وشركة تأمين، الذي يتفق فيه على أن تدفع شركة التامين مبلغا من المال حال وفاة صاحب البوليصة إلى ورثته أو المستفيدين الذين اختارهم المؤمن عليه، ويلتزم صاحب البوليصة نظير ذلك بتأدية مبلغ من المال على اشتراكات أو أقساط شهرية أو بمبلغ من المال دفعة واحدة.