تراجع طفيف في أسعار الذهب بنهاية اليوم.. وعيار 24 يسجل 938 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية التعاملات المسائية في البورصات العالمية، اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر، وذلك بمقدار جنيه واحد في العيار، حيث وصل أعلى سعر بمحال الصاغة لعيار 24 المعروف بالذهب البندقي إلى حوالي 938 جنيهًا، مقابل 939 جنيهًا صباح اليوم، أما عيار 18 فانخفض بنفس المقدار، حيث سجل 704 جنيهات، مقابل 705 جنيهات في بداية اليوم.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض سعر الدولار عالميًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت تراجعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ الصباح.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 936 و938 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 819 و821 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و568 جنيهًا.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولارًا في ذلك الوقت.