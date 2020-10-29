صحفي لبناني من فرنسا: هناك يد خفية تقف وراء ما يحدث حالياً

قال الصحفي اللبناني علي المرعبي، إن الأجواء في فرنسا متوترة للغاية وهناك تصعيد خطير ضد كل الأشخاص في فرنسا من مواطنين فرنسا والمسلمين الموجودين على الأراضي الفرنسية نتيجة الاستهداف الذي يجري من قبل الإرهابيين في فرنسا ضد المواطنين.

وأضاف "المرعبي" من فرنسا، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأجواء متوترة خصوصا في المناطق التي يتواجد بها كثافات مسلمة وعربية، فيما يقف العرب المقيمين في فرنسا ضد ذلك التصعيد، موضحاً أنه وحتى الآن لا يوجد إجراءات استثنائية غير تلك المعلنة بشكل عام، ولكن هناك حديث حول المساجد والقائمين عليها ضمن المشروع الفرنسي لإعادة تأهيل الأئمة، وهناك مصليات سيتم وضعها تحت المراقبة وخاصة القائمين عليها وهم غير حاصلين على الإجازة من الحكومة الفرنسية.

وأكد أن العرب يتمنوا تخفيف للتصعيد والتوتر والحديث الخاص بالفرنسيين وردود الفعل غير المقبولة من بعض الشباب المدفوعين للقيام بأعمال تسئ لصورة العرب والإسلام في فرنسا، حيث أن هناك أيدي خفية تقف وراء ما يحدث في فرنسا حاليا، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف الشرق أوسطية تستغل ما يحدث في فرنسا وتعمل على تصعيد وتوتر المشهد الفرنسي الداخلي ولزياده التوتر والإساءة للعرب والمسلمين هناك.

وتابع: "الشارع الفرنسي منقسم لقسمين، جزء متنور ويفهم حقيقة ما يجري في الأراضي الفرنسية لصالح جهات بعينها لتشوية صورة الإسلام والعرب، وهناك أشخاص فرنسيين عنصريين يحاولوا كسب قاعده شعبية لهم، ولكن في العموم الشعب الفرنسي يعي حقيقة ما يجري ونتمني من الفرنسيين أن يقوموا بدور إيجابي وبناء لتخفيف الاحتقان".