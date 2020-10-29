باحث: حسن البنا تبنى الإرهاب ووصفه بـ"القوة" لتجميل وجهه

قال مصطفى أمين، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن عنف جماعة الإخوان، موجود منذ نحو 92 سنة، عندما أسست الجماعة ما يعرف بالنظام الخاص، الذي يعتبر ذراعها العسكرية.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "extra news"، أن المرشد الأول للجماعة ومؤسسها حسن البنا، هو الذي تبنى العنف ووصفه بالقوة في محاولة لتجميل وجه الجماعة العنيف، حيث قال "نستخدم القوة عندما لا يوجد غيرها"، ومن بعده سارع على أثره كل مرشدي الجماعة.

وتابع الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان منذ نشأتها استخدموا الدعوة الإسلامية ستارا من أجل استخدام العنف، وأوضح أن كثيرا من الأوروبيين مثل بريطانيا وفرنسا ينطلي عليهم هذا الأمر ويصدقون أن الإخوان جماعة دعوية رغم أن الجماعة مسئولة عن العنف الحادث في العالم كله حاليا لأنها الجماعة الأم لكل الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

وأشار "أمين" إلى أن التنظيم الإرهابي متطرف ويمارس التطرف ضد أشخاص أو هيئات أو دول ومن ضمنها هذه الممارسات اغتياله الإخواني السيد فايز عضو التنظيم الخاص الذي قتله عبدالرحمن السندي بعد أن أرسل له علبة حلوى في ذكرى المولد النبوي ومات فيها فايز وشقيقته واعترفت الإخوان بهذه العملية، وبرر "السندي" العملية بأن "فايز" اعترف لقادة الإخوان بعمليات التصفية التي يقوم بها النظام الخاص رغم أنه بايع النظام الخاص بعدم كشف سرهم أمام أي شخص حتى إذا كانوا قادة الجماعة.