ذبائح وبالونات وشربات.. أهالي دمنهور يحتفلون بالمولد النبوي

احتفل العشرات من أهالي مدينة دمنهور، بالمولد النبوي الشريف، بإطلاق مئات البالونات في سماء المدينة، منذ قليل، ابتهاجا بذكرى مولد النبي محمد "صلى الله عليه وسلم".

وكان المارة بشارع "تشاو مول" وسط مدينة دمنهور، فوجئوا بشباب يطلقون مئات البالونات في سماء المدينة، وإذاعة الأغاني الدينية وابتهالات كبار المنشدين من خلال مكبرات الصوت، وسط فرحة أهالي المنطقة.

وقال أحمد شهاب، من شباب دمنهور: "نحن أمة لا تتهاون مع من يسىء إلى نبينا، وما تشهده شوارع مصر اليوم، ما هو إلا رسالة إلى المستهزئين برسول الله، توضح مكانته وقدره لدى المسلمين، وبمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة، شاهدنا الاحتفالات بطرق مختلفة، وما رأيته بمدينة دمنهور من إطلاق مئات البالونات تعبيرا عن فرحتهم، وهو مشهد لفت انتباه سكان المدينة خاصة مع إذاعة الأغاني الدينية".

وأضاف: "اختلفت أساليب الاحتفال بدمنهور، فهناك من قام بتوزيع الحلوى والتمور على المارة بالشوارع، وهناك من ذبح الذبائح ووزعها على الفقراء والمحتاجين، وهم أكثرية بالبحيرة، حيث جرت العادة على ذبح الذبائح في المولد النبوي، وتوزيع لحومها على الفقراء".

وأوضح محمد العجمي، من أهالي مدينة إدكو، إن توزيع الشربات بالموز في المولد النبوي، عادة توارثناها من أجدادنا، حيث يوزع الأهالي الشربات على المارة بالشوارع، وهذا العام وبسبب فيروس كورونا، تم توزيع الشربات في أكواب بلاستيك تستخدم لمرة واحدة فقط".

وتابع: "فرحة المولد النبوي لها طابع خاص لدى جميع المصريين، وكل محافظة تبتكر أسلوب مختلف للاحتفال، حتى أن هناك أقباط يحتفلون بالمولد النبوي مع المسلمين، وهو دليل على وحدة المصريين، ولا تجده في دولة خلاف مصر".