حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج العقرب بالصلابة وعدم الاستسلام بسهولة، ويمتلك إرادة صلبة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزل الصحة، وعليك ألا تهمل شكوى جسدك، ويجب أن تنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تدعمك، وتجعلك قادرًا أن تمد من حولك بالحماس والطاقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.