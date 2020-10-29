محمد أنور يسخر من إطلالة رانيا يوسف بصورة: نفس الشيء ولكنكم تحبونها

سخر الفنان محمد أنور، من إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الحالية، من خلال صورة قارن فيها نفسه بإطلالتها الأخيرة.

ونشر "أنور" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لإطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة، وصورة له في أحد عروض "مسرح مصر"، ساخرًا بها من إطلالة "يوسف" في المهرجان.

وعلق "أنور"، على الصورة قائلًا: "نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف"، وسط تفاعل كبير من متابعيه مع تلك الصورة.

كورونا يمنع رانيا يوسف من السلام بالأيدي على حضور الجونة السينمائي

وامتنعت الفنانة رانيا يوسف عن السلام بالأيدي على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا داخل قاعة المؤتمرات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واكتفت "يوسف" بالإيماءات عند مقابلتها لأي فنان، وأبرزهم الفنان السوري باسل خياط عند ذهابه إليها لتحيتها.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داود، وروجينا.