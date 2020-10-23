رانيا يوسف: كورونا خسرتني كتير.. ولازم نتأقلم على الوضع الجديد

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن تأثر صناعة السينما بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، حيث توقف تصوير أكثر من عمل فني.

وقالت "يوسف" لـ"الوطن"، يجب أن نتأقلم علي الوضع الجديد، ونجد حلول جديدة، لأن الكورونا خسرتني كتير".

وقالت رانيا يوسف، إن هذا العام شهد أكثر من عرض فني لها مثل "مملكة إبليس"، "الآنسة فرح"، و "الحرامي"، عُرضت على منصة إلكترونية، لافتةً إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" سيعرض في 8 نوفمبر المقبل

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".