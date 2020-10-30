حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

من صفات مواليد برج القوس الكرم، والانطلاق، والحماس، والحيوية، بالإضافة إلى أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تبدو نشيطا، وتظهر قدراتك ومواهبك، وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر، وتعبر عن ذلك اليوم بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.