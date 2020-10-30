حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجدي بالتأني في اختيار شريكه، كما أنه يتوافق مع برجي الثور والعذراء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. كن صبورا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.