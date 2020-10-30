تنفيذا لخطة "عدالة مصر الرقمية".. 4 خدمات رقمية تقدمها "العدل" للمحامين

أعلنت نقابة المحامين، عبر موقعها الإلكتروني، أن وزارة العدل توفر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 4 خدمات إلكترونية، يستطيع المحام العمل بها عن بعد، في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية".

"الوطن"، ترصد تلك الخدمات وكيفية استخدامها في السطور المقبلة:

إقامة الدعاوى الإلكترونية

أطلقت الوزارة، خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في ست محاكم ابتدائية، هي: محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة، محكمة شمال الجيزة.

وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد

دشنت وزارة العدل في 18 أكتوبر الجاري، وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

ووفقا لذلك سيتم نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.

وتتمثل أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، بجانب تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعًا في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.

14 خدمة إلكترونية بالشهر العقاري والتوثيق

تتيح 14 خدمة إلكترونية متعلقة بالشهر العقاري والتوثيق، وبدأ تفعيل تلك الخدمات في أول أغسطس الماضي، من خلال موقع “بوابة مصر الرقمية” التي أطلقتها رئاسة الوزراء بشكل تجريبي.

وتقدم الخدمات على عدة محاور الأول، يقوم خلالها المتقدم بالدخول إلى الموقع، واستيفاء بيانات نماذج محددة، ويحدد طريقة تسديد الرسوم المستحقة، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يحدد اليوم المناسب للتوجه إلى الفرع للحصول على الوثيقة.

وتشمل الخدمات عمل توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه، توثيق المعاملات بدون التقييد بنموذج معين.

وفي المحور الثاني يقوم المتقدم بتحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً، فيصدر له رقمًا كوديًا يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة.

تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

فعلت وزارة العدل في 5 يوليو الماضي، تطبيق "أرغب في عمل توكيل" ، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق شمال القاهرة، ثم وسعت الخدمة بدءًا من يوم 19 يوليو ليشمل مناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع “GPS”، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.