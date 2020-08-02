نقابة المحامين تستأنف أعمالها وتقديم الخدمات للأعضاء صباح الثلاثاء

تستأنف النقابة العامة للمحامين، العمل مرة أخرى، بعد غد الثلاثاء، الموافق 4 أغسطس، لتقديم كافة الخدمات للأعضاء.

وكانت قد قررت نقابة المحامين منح العاملين بالمبنى إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بداية من أمس الخميس وتستمر الإجازة حتى الاثنين المقبل.

جاء ذلك بالتوافق مع القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يقضي بأن تكون الفترة من الخميس حتى الاثنين 3 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى.