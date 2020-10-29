أسامة الأزهري: نحتفل بمولد النبي سنويا.. وعلينا إظهار البهجة والسرور

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الله سبحانه وتعالي قد زكى الأيام التي ولد فيها الأنبياء مثل ما حدث مع سيدنا يحيى وعيسي، وفي حال كانت تلك الأيام تستحق الإشادة والتكريم من الله، فمن الضروري أن نحتفل بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا إظهار البهجة والسرور في هذا اليوم.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي حال كان النبي يحيا معنا في تلك الفترة كان سيأمرنا بالصدق والأمانة وهو الصادق الأمين، حيث إن هناك حالة مستشرية ومزمنة مع كتابات كثير من المنتسبين للإسلام، موضحاً أنه مهما كانت الحسابات والإشكاليات فإن أي إساءة في حق الجناب النبوي مرفوضة ونحن نغار على النبي المعظم، وحبنا له ونهوضنا إلى إظهار غيرتنا فوق كل اعتبار، ومهما كانت تلك الإساءة من أي شخص حتى وإن كان رئيسا.

وأكد أنه قد يستغل البعض غيرة الناس تجاه النبي صلي الله عليه وسلم من أجل كسب شعبية أو تلاعب سياسي أو دبلوماسي، حيث يتحول الحب الصادق للنبي للعبة في أيدي البعض، مشيرا إلى أن المشاهد التي رأينها من ذبح المواطنين في فرنسا هي مشاهد إجرامية من الطراز الأول وعمل إرهابي يسيء للجناب النبوي ولا يقل إساءة للجناب النبوي عن الرسوم المسيئة.

وتابع: "يجب أن نعيد تأسيس وبناء منظومة الحضارة والعلم الخاصة بالنبي، وهو أبلغ رد لمن يقوم بالتطاول عليه والتخلق بخلقه والصدق والأمانة والعلم والحضارة وبناء المؤسسات وإنهاض الدول ونصرة المظلوم".