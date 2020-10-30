صور.. إطلالات مثيرة وجريئة للفنانة رانيا يوسف منذ بداية مهرجان الجونة

كعادتها أثارت الفنانة رانيا يوسف الضجة حولها وأصبحت "تريند" بسبب إطلالتها المثيرة على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وفاجأت رانيا يوسف جمهورها بعدد من الإطلالات الجريئة والتي بدأتها بهوت شورت.

وقالت الفنانة رانيا يوسف خلال برنامج "mbc trending” إنها تقصد بتصريح "الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا"، لم يكن التعبير المقصود به حرب الديناصورات وكنت أقصد أن الإنسان يسطيع أن يتأقلم وأردت أن أوصل الرسالة بطريقة كوميدية.

وأضافت أنا جريئة وأحب اطلالاتي أن تكون جريئة ومن لم يعجبه يغير المحطة كما يقال، وقلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا من أشخاص مرضى وليس علي المريض او المجنون حرج.

واختتمت رانيا اعترف أنني مجنونة وغير تقليدية

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات هادئة، ولكنها أثارت الجدل في خامس أيام المهرجان بظهورها بفستان أكثر إثارة.