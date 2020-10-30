شاهد على حادث مدينة نصر: ارتطام الأتوبيس فى السيارة أنقذ حياة الكثيرين

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية فيديو لحادث انقلاب أتوبيس مدارس فى مدينة نصر بسبب السرعة الجنونية، يظهر نجاة تلميذين كانا يعبران الطريق خلال لحظات وقوع الحادث.

ووفق الفيديو الذى عرضه "الإبراشى"، ظهر تلميذان كانا يعبران الطريق، وهما فى وسط الطريق انقلب الأتوبيس، ومن ثم ارتطم بسيارة أمامه ما دفعه للانحراف بشدة وسرعة شديدة ما مثل مخرجا لهؤلاء التلاميذ للنجاة بأنفسهم.

وعلق الإعلامي وائل الإبراشي، على نجاة الطفلين من هذا الحادث المروع قائلا: "ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده أتوبيس مدرسة، والحمد لله أنه كان فاضي، الاتوبيس نزل منه 40 طفلا والحمد لله كان ماشي السواق لوحده".

وهاجم "الإبراشي" المسؤولين عن المدارس، قائلا إن الأمر به استهانة في عدد من المدارس، وتلك المنظومة تحتاج إلى إشراف قوي من قبضة حقيقية، منظومة مشددة وحازمة، ولا يتم تركها لأهواء المدارس، لأن بعض المدارس تستهين بالأمر، "الحمد لله أن الأتوبيس معملش الحادثة والأطفال جواه، كانت هتبقى كارثة أكبر بكتير".

من جانبه قال حمادة مرزوق، شاهد عيان على الحادث وصاحب كشك بموقع الحادث، خلال لقاء مسجل له، إن ارتطام الأتوبيس فى السيارة التى أمامه أنقذ أرواح كثيرين.

وتابع: "لولا ستر ربنا سبحانه وتعالى كان الأتوبيس خبط في الكشك لولا ارتطامه في السيارة وانقلابه".