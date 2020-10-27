بريد الوطن .. وجّه بإصلاح عطل التليفونات فى مدينة نصر يا وزير الاتصالات

أنا من قاطنى عمارات القضاة بالحى الثامن، مدينة نصر، تقاطع شارع الطاقة مع شارع أبوداود الظاهرى، فوجئنا يوم الجمعة قبل الماضى، وأثناء عمل اللوادر فى المنطقة لإعادة توسعة الطرق بحى مدينة نصر، بانقطاع الحرارة عن الهواتف الأرضية بمنطقتنا، وعندما قمنا بالاتصال بخدمة العملاء أبلغونا بأن هناك عطلاً وجارٍ إصلاحه فى مدة تتراوح من ثلاثة لخمسة أيام، وحتى الآن لم يتم تصليح العطل، علماً بأن أبناءنا يعتمدون على الإنترنت منذ بدء الدراسة منتصف شهر سبتمبر الماضى، وهو ما أضر بهم كثيراً وأثر سلباً على درجات تقويمهم. أناشد السيد عمرو طلعت وزير الاتصالات إصدار تعليماته بسرعة تصليح هذا العطل.

وجيه فوزى حسن - مدينة نصر - القاهرة

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