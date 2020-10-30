لـ 3 جهات.. ازاي تقدم شكوى لو لقيت أكل طعام فاسد في أحد المطاعم

يبلغ عدد الهيئات الرقابية على سلامة الغذاء في السوق المحلي في الوقت الحالي نحو 17 جهة رقابية أهمها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة والسكان وهيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، جهاز حماية المستهلك أما فيما يتعلق بالأغذية المستوردة تنضم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة والحجر الزراعي والحجر البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى القائمة.

وتستعرض "الوطن"، في ذلك الإطار طرق تقديم الشكاوى حال التعرض لتناول أطعمة فاسدة من خلال 3 جهات أساسية وهي جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الأغذية، وزارة التموين، والجهات المنوطة بها، وفقا لما أعلنته الهيئة الرقابية على سلامة الأجهزة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طرق تقديم الشكاوى لوزارة التموين

- من خلال الخط الساخن الذي خصصته الوزارة 19959.

- أو من خلال إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني info@msit.gov.eg

- كما يمكن التوجه إلى مقر وزارة التموين في 99 شارع القصر العيني بوسط البلد.

- أو من خلال الاتصال على الهاتف الأرضي على الأرقام 27948224 - 27944338 - 27948184 - 27958481.

- أو من خلال تقديم الشكوى عبر موقع منظومة الشكاوى ، عن طريق إدخال الرقم القومي، وكتابة الشكوى في الخانات المُقررة لها.

طرق تقديم شكوى بجهاز حماية المستهلك

ـ الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز على رقم 19588.

ـ إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

ـ توجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية، وإرسالها على العنوان الخاص بالجهاز وهو: 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية.

ـ إرسال شكواك إلكترونيا على الموقع الرسمي للجهاز.

ـ التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد، لمسؤولي وحدة الشكاوى.

ـ عن طريق رقم واتس آب تم تخصيص موظفين يقومون بالرد الفوري على المواطن من خلال رقم 01281661880.

طريقة تقديم شكوى إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ـ يمكن تقديم شكوى الكترونية من خلال الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي https://www.nfsa.gov.eg/(S(vk01jnbftggo3fgd12feilx0))/App_PP/DeskTop/App_Web/App_Custom/1/Default.aspx?TabID=10400001

ـ أو من خلال الاتصال على رقم 27933493.