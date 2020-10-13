صندوق تحيا مصر يوقع اتفاقًا مع "سلامة الغذاء" للحد من انتشار كورونا

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن توقيعها بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق تحيا مصر، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار مبادرة الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقع البروتوكول كل من، أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وتامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وحسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال "الجزايرلي"، إن غرفة الصناعات الغذائية في إطار مبادرة الحد من انتشار فيروس كورونا، تؤكد على دور الصناع المجتمعي، ومساهمته الفعالة في رفع الوعي بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتبعها الدولة لمنع انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توجيه الدعم المباشر لجميع العاملين بقطاع الصناعات الغذائية، خاصة وأن طبيعة عملهم تتطلب التواجد والتحرك في كافة مواقع العمل والإنتاج.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تضع قضية الحفاظ علي الصحة والسلامة المهنية في صدارة أولوياتها، من خلال توفير المستلزمات الطبية والوقائية الشخصية، ورفع مستويات الوقاية، وتقليل نسب الإصابة بالفيروس.

وأضاف "الجزايرلي": "سعداء بهذا التعاون في ظل ما يقوم به صندوق تحيا مصر من دور فعال وجهد كبير لتوفير المستلزمات الطبية والوقائية وتوزيعها في مختلف المحافظات والأقاليم"، مشيرا إلى أن صندوق تحيا مصر يحظى بثقة القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بمواجهة الفيروس، لما يقوم به من العديد من الأنشطة والمبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني، والتغلب على كافة الظروف الصعبة بجانب إسهاماته في تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية.

وأشاد أشرف الجزايرلي، بما تبذله الهيئة من مجهودات لتحقيق طفرة في القطاع الغذائي، من خلال تحديث واستحداث تشريعات واعية؛ لضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، وكذا زيادة تنافسيتها في الاسواق العالمية.

من جانبه، أكد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، على أهمية تحقيق التكامل بين كافة أطراف العمل المجتمعي، والمساهمة الفعالة في المبادرات التي من شأنها تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية، لاسيما في مثل الظروف التي نمر بها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى دائما إلى تعزيز الشراكة مع كافة الجهات المعنية والمهتمة بتحسين أوضاع المجتمع في مختلف المجالات.

وأوضح "عبدالفتاح"، أن صندوق تحيا مصر، لعب دورا محوريا في مساندة الدولة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أنه تم توفير المواد الغذائية للعمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير احتياجات مستشفيات العزل والحميات.

وأكد حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن هذا التعاون بين الهيئة والغرفة وصندوق تحيا مصر، يمثل شراكة استراتيجية وطنية، بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من العاملين بقطاع الصناعات الغذائية، لافتا إلى دور الهيئة الرقابي والفعال في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالمصانع والشركات المنتجة منذ بداية ظهور فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مؤسسته لعبت دورا كبيرا في التوعية الصحية والوقائية لجميع العمال، عن طريق تكثيف زياراتها للمصانع بمختلف المناطق، ونشر الوعي بين المسؤلين عن سلامة الغذاء وحلقات التداول؛ للتأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية الموصي بها.

جدير بالذكر، أنه في اطار التعاون بين الغرفة والبيئة، قامت الغرفة بإعداد برتوكول خاص بالملوثات الميكروبية في المصانع الغذائية، والذي أعد وفقا للمرجعيات الدولية.

وتضمن البرتوكول الصادر عن الغرفة، عرض للاجراءات الواجب اتباعها حيال وجود تلوث ميكروبي عام للمكان، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وكيفية تطهير مواقع الانتاج، والتعامل مع حالات الإصابة، وإجراءات العودة إلى العمل وغيرها من الاجراءات.

كما أعدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دليل متداول الأغذية في التعامل مع جائحة كوفيد 19، وعمم بروتوكول الغرفة ودليل الهيئة على المنشآت الغذائية، وشرحهم في ورش عمل الكترونية.

ونسقت الغرفة مع صندوق تحيا مصر، على إعداد الكميات المطلوبة من مستلزمات الوقاية الشخصية؛ لتغطية احتياجات الدفعة الأولى من المستفيدين، وهم 854 موظف وعامل، سلمت إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منتصف يوليو الماضي، بمقرها في العاشر من رمضان، كما تعمل الجهات الثلاث على تسليم الدفعة الثانية في إطار مبادرة الحد من انتشار فيروس كورونا.