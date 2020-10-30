فيديو.. من "لقيت الطبطبة" لـ"أنتي معلمة".. لورديانا ترقص: "خليكوا جاهزين"

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، عبر حسابها على موقع التواصل "انستجرام"، فيديو لها وهي ترقص على أغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض"، وعلقت على الفيديو "في حب هذه الأغنية".

ونشرت الراقصة البرازيلية، فيديو لها عبر حسابها بأنستجرام وهي تتدرب على الرقص أمام المرآة على مهرجان "أنتي معلمة" لحمو بيكا وعمر كمال، وعلقت لورديانا: "خليكو جاهزين".

ونشر حمو بيكا عبر انستجرام صوره تجمعه مع لورديانا وعمر كمال وعلق قريبا "أنتي معلمة"

ونشر عمر كمال عبر انستجرام فيديو يجمعه بحمو بيكا و الراقصة البرازيلية لورديانا والتي رقصت على أنغام أغنية "أنتي معلمة".