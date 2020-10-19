مدير أعمال الراقصة البرازيلية: لورديانا أكثر احترافية من جوهرة

قال طارق عبدالمحسن، مدير أعمال الراقصة لوردينا البرازيلية، والتي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأدائها رقصة على نغمات أغنية "أخواتي" داخل أحد مراكز التجميل، إن الراقصة تعمل في مصر منذ 4 سنوات، وكانت تعمل في مناطق محددة، لذلك لم تكن مشهورة.

وأضاف "عبد المحسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن لوردينا راقصة برازيلية محترفة وتحب الراقصات سامية جمال وفيفي عبده وسهير زكي وتسري على خطاهن، كما أنها سجلت الفيديو الذي حقق 30 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في صالون للتجميل واشتهرت بالصدفة، متابعا "راقصة أكثر احترافا من الراقصة جوهرة".

أثارت الراقصة البرازيلية لوردينا، جدلاً واسعًا على مدار الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقطع مصور، وهي ترقص فيه على نغمة مهرجان "أخواتي" داخل أحد صالونات التجميل، حيث حظيت بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.