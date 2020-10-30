المطربة سمر تتألق بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة السينمائي

حرصت المطربة سمر على حضور فاعليات مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته الرابعة، والذي انطلق يوم الجمعة الماضية، بحضور أغلب نجوم الفن من جميع أنحاء العالم.

وتألقت المطربة، خلال حضورها الفعاليات بإطلالة جذابة، نالت إعجاب جمهورها، حيث ارتدت فستانا أبيض.

وكشفت "سمر"، في تصريحات صحفية، أنه عقب عودتها من مهرجان الجونة، سوف تبدأ في التحضيرات لأغنية سينجل جديدة، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال المطربة سمر، أغنية "الدلع الحلو" والتى قامت بتصويرها بطريقة الفيديو والتي حققت نجاحا كبيرا حيث استطاعت في غضون 4 أيام أن تحقق مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.

وتعيش "سمر"، حالة من النشاط الفني، وسط النجاح التي تحققه خلال الفترة الماضية بعد طرحها عدد كبير من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والتى حققت نسب مشاهدة عالية.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي، الذي يُقام منذ الجائحة.

كما يشارك في المهرجان عدد كبير من الفنانين، من بينهم: جمال سليمان، باسل خياط، لقاء الخميسي، آسر ياسين، يسرا، ليلى علوي، هالة صدقي، ريم سامي، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، بشرى، نادرين فرج، أحمد داش، سهر الصايغ، عمر الشناوى، محمد جمعة، سارة حناشى، فاطمة الناصر، كندة علوش وزوجها عمرو يوسف، روجيا، سلوى محمد علي، أميرة المصرى، عمر السعيد.