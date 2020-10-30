لعبة الموت تحصد الأرواح.. أشهر 5 حوادث ارتبطت بـ "PUBG"

العديد من الحوادث التي يتعرض لها الأطفال يكون سببها الأول إدمان الألعاب الإلكترونية، وعلى رأس تلك الألعاب لعبة "بابجي"، والتي تضع الطفل تحت ضغط شديد، حيث تطلب تلك اللعبة اجتياز عدة مراحل تتطلب جمعيها التركيز الشديد، ومع صغر السن يكون المصير الحتمي لبعض الأطفال هو الموت المفاجئ، نتيجة الإجهاد، وربما القتل بسبب الخلاف على اللعبة.

في هذا التقرير نرصد أبرز الحوادث التي ارتبطت بلعبة "PUBG":

وفاة طفلين تحت عجلات القطار

بسبب لعبة "بابجى" لقى طفلان مصرعهما أسفل عجلات القطار بمنطقة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بسبب انشغالهما بلعبة "بابجي"، وارتداء سماعات الأذن أثناء اللعب، ما أدى إلى عدم شعورهما بصوت القطار أثناء اقترابه منهما.

طفل يشنق نفسه في مشتول السوق

دفعت اللعبة الشهيرة طفل في الحادية عشر من العمر بقرية كفر أبراش مركز مشتول السوق إلى التخلص من حياته شنقا داخل غرفة نومه، بسبب نهر أسرته له ومطالبته بعدم لعب "بابجى"، نظرا لطول وقت اللعب

وفاة مفاجأة لطفل في بورسعيد

كشفت النيابة العامة عن مصرع طفل داخل منزل أسرته في بوسعيد، بسبب لعبة "بابجي" وتم نقله إلى مستشفى السلام الدولي ببورسعيد، وبه آثارُ دماء بالأنف، امتدت إلى وجهه وعنقه، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه رجح الطبيب أن سبب الوفاة هو اشتباه في ارتفاع مفاجئ بضغط الدم.

طفل يطعن زميله بسبب بابجي

تعرض أحد الأطفال بمحافظة الغربية، للطعن علي يد زميله بسبب لعبة "بابجي" بعدما فاز علىه في اللعبة الإلكترونية، وعلل الطفل المعتدي ما قام به هو بأن زميله قتله في "بابجي" الأمر الذي جعله ينتقم منه بالطعن.

مشاجرة بين طفلين مصريين بالكويت تنتهي بطعنة في القلب

تعرض طفل مصري يبلغ من العمر 15 سنة ومقيم في دولة الكويت وذلك بعد تلقيه طعنة نافذة في القلب من قبل أحد أصدقائه المصريين وذلك بعد مشاجرة اندلعت بينهما بسبب اللعبة.