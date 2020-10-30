للمرة الأولى.. أمريكا تتجاوز الـ90 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة، اليوم، رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات الإصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، متجاوزةً للمرّة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة، وفقًا لإحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وأحصت البلاد التي شهدت تصاعدًا في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، نحو 90 ألفًا و290 إصابة جديدة بين يومَي الأربعاء والخميس، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار، وسجّلت في المجموع 8.94 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.

وقفز عدد المصابين الموجودين في المستشفيات أكثر من 50 بالمئة في أكتوبر إلى 46 ألفا، وهو الأعلى منذ منتصف أغسطس، ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ قبل أقل من أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الثلاثاء القادم، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

أكد تيدروس أدهانوم جبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أنه "لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم" في المعركة ضد فيروس كورنا "كوفيد-19"، مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا كما في الولايات المتحدة.

وأقر "تيدروس"، بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات.

ومن جانبه قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن البت في سلامة وفاعلية لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19" سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل، لكن من غير المرجح أن تُجري أي عملية تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.

وقال "فاوتشي"، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".