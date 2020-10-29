الصحة العالمية: أعراض جديدة لـ"كورونا".. يهاجم الجهازين الهضمي والعصبي

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن أعراض فيروس كورونا المستجد، تختلف من فترة إلى أخرى، وخلال الموجة الثانية سيكون هناك اختلافات بسيطة، بدأت تظهر على مصابي الفيروس في الدول التي دخلت في الموجة الثانية.

الأعراض الجديدة: تعب في العضلات والإسهال والشعور بـ"الغثيان"

وتابع "عصمت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، الأعراض المتداولة والشائعة، هي ارتفاع في درجة الحرارة والصداع والتعب والإرهاق، وبعض المشكلات في الجهاز التنفسي، مؤخرا بدأت تظهر مشاكل في الجهاز العصبي، تتمثل في تعب في العضلات وصعوبة في الحركة، وأيضا مشاكل في الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال والشعور بـ"الغثيان".

ووجه مستشار منظمة الصحة العالمية، رسالة قوية للشباب خلال الفترة المقبلة، وهي الحرص لأن الفيروس في الموجة الثانية في الدول الأوربية استهدفت الشباب بنسبة 70%، مشيرا إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر ت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى أمس.