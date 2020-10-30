"الألماني قتله وحطه في شوال".. حكاية مقتل صاحب مقهى في كفر الشيخ

لم يكن يعلم خالد، صاحب الـ43 عاما، مالك مقهى بإحدى قرى كفر الشيخ، أن نهايته ستكون على يد صبيه الذي علمه، ووفر له فرصة داخل المقهى الخاص به، لكن هذا ما حدث، بعدما نشب خلافا بينهما، على إثرها طرد الأول الثاني "م. م. ا"، الشهير بالألماني من محل العمل؛ فعد العدة وبيت النية للتخلص منه وقتله ووضعه في "شوال" ودفنه داخل الأرض الزراعية.

وكشفت مباحث مركز كفر الشيخ، برئاسة الرائد عمرو عوض، رئيس المباحث ومعاونيه، تفاصيل جريمة بشعة دارت أحداثها بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ؛ إذ جرى العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره، مدفونه بأرض زراعية، وتبين أن وراء الجريمة "م. م. ا"، وشهرته "الألماني"، لسابق خلاف بينهما؛ بسبب العمل في المقهى الذي يملكه المجني عليه، ما دفعه للانتقام منه بغرض قتله والتخلص منه، بعدما ترك المتهم العمل بالقهوة منذ حوالي شهرًا، وأراد العودة مرة أخرى، إلا أن صاحبها رفض؛ نظرا لوجود عامل بديلا له.

وأكدت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم عقد العزم على التخلص من صاحب المقهى، فاختبأ خلف منزله، وبمجرد رؤيته للمجني عليه انهال عليه بالضرب، مسددا له عدة طعنات في الصدر والرقبة وأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدما سلاح أبيض "مطواة"، حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، ووضع المتهم الجثة في جوال بلاستيك، ووأدها في حفرة خلف المنزل.

وأجرى المستشار عمرو الغويط، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ، معاينة لجثة شخص أربعيني عُثر عليه مقتولا وملفوفا داخل جوال بلاستيكي، ومدفون بحفرة بأرض زراعية بقرية دقلت، وتبين من المعاينة أن بها عدة طعنات بالصدر وأنحاء متفرقة بالجسد، وأمر وكيل النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتشريحها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتكثف أجهزة الأمن بكفر الشيخ جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل حفرة بالأراضي الزراعية بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي المركز بلاغا من "عبدالخالق.ع.م"، 38 عاما، يقيم بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، بعثوره على جثة عمه مدفونة في حفرة خلف منزله وسط الأراضي الزراعية.

وعلى الفور، انتقل العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن الجثة لـ"خالد.م.ع"، 43 عاما.

وبسؤال صاحب البلاغ، أفاد أن عمه كان متغيبا عن المنزل، ولم يجر التعرف على مكانه سوى لحظة العثور على جثته، عندما اكتشف أحد المزارعين في أثناء مروره بجوار مكان العثور على الجثة، رائحة كريهة، وانتشار الذباب الأزرق أعلى المكان.

وأمر اللواء إيهاب عطية، مدير إدرة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها، عقب تحرير محضر بالواقعة.

وألقي القبض على المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة كفرالشيخ، وبمناقشته بما توصلت إليه جهود فريق البحث الجنائي، أنكر في البداية، وبتضييق الخناق عليه أمام رجال المباحث، أقر بارتكابه الواقعة، وفق ما جرى رصده فيما سبق ذكره، من جانب فريق البحث الجنائي.

وحُرر بذلك المحضر رقم 9593 لسنة 2020 إداري مركز شرطة كفرالشيخ، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها.