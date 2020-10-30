أسعار العملات اليوم الجمعة 30-10-2020.. دولار ويورو

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تعاملات قبل اليوم، الجمعة 30 أكتوبر الجاري، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة أبرزها بنك CIB، بنك قناة السويس، البنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك مصر، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.36 جنيه للشراء، و20.53 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.33 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر أمس الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل بالبنوك العاملة في مصر، صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.