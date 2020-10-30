وزيرة الثقافة تشهد "أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مساء أمس الخميس، عرض "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي، الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، وغيرهم من قيادات البيت الفني للمسرح وسط حضور جماهيري كبير.

جدير بالذكر أن عرض "أفراح القبة" عن رواية الكاتب العالمي الكبير نجيب محفوظ، بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدي عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.