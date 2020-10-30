الهجرة تدعو المصريين في الخارج للمشاركة في المرحلة الثانية لـ"النواب"

دعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المصريين بالخارج الذين سجلوا في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بالاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان 2020، والمشاركة في حقهم الدستوري في الانتخابات.

وتجهز وزارة الهجرة غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، والرد عليها بمختلف وسائل التواصل، حيث يبدأ المصريون بالخارج بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

ويعم فريق الوزارة على مدار يومي الانتخابات، باستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر، والتي تبدأ فعالياتها يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، بطباعة بطاقات الاقتراع واختيار المصريين بالخارج لمن يمثلهم في انتخابات مجلس النواب 2020، ثم ترسل بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع إلى مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات، ويرصد التقرير التالي خطوات موعد التصويت وإرسال المظاريف.

*الإثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر: بدء التصويت بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة.

* الأربعاء والخميس والجمعة 4 و 5 و 6 نوفمبر: البعثات الدبلوماسية تستقبل خطابات التصويت (المظاريف) فقط.

* يجرى التصويت بالمرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء

* على أن الناخب أن يكون محتفظًا برقمه السري الذي حصل عليه عقب تسجيل بياناته مسبقًا لدى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة الزمنية، التي تم تحديدها وكانت من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضيين

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن جائحة كورونا منعتنا من مشاهدة المشهد الإيجابي الذي كنا نشاهده في كافة الاستحقاقات السابقة، وتوافد المصريين بالخارج على مقار السفارات والقنصليات، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أتاحت التصويت عبر آلية البريد السريع بسبب انتشار "كورونا" حفاظًا على صحة المصريين.

ولفت إلى أن برلمان 2020 يحظى باهتمام كبير من المصريين بالخارج، لأن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2015، من حيث زيادة عدد السيدات وشرائح الشباب به، ولدينا 8 مقاعد للمصريين بالخارج، وجميعنا نعول عليهم الكثير في التعاون بين وزارة الهجرة والبرلمان الجديد.