وزيرة الهجرة: تصويت المصريين بالخارج يومي 2 و3 نوفمبر

في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، للرد على كل استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، قدمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة أعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كل الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والتعاون المستمر بين وزارة الهجرة والهيئة للتيسير على المصريين بالخارج المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ "الجولة الأولى" سيبدأ أيام 2 و3 نوفمبر المقبل بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وقالت الوزيرة إنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت الوزيرة: يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التي قام بتسجيل انتخابه عليها.