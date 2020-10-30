"القابضة لمياه الشرب" توضح مواعيد شحن رصيد العداد مسبق الدفع

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتشغيل عداد المياه مسبق الدفع، لتركيبه في المنازل والمحلات بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن عملية تفعيل العداد جاءت بهدف منع السرقات ووضع تقيييم فعلي لاستهلاك المواطن من المياه عن طريق عملية إلكترونية دقيقة.

استخدام وتشغيل عدادات المياه مسبقة الدفع

- في حالة وجود ماتور مياه كهربائي يجب تركيب عداد المياه بمكان يبعد حوالي 3 متر على الأقل من الماتور لعدم التأثير على قراءة العداد.

- ضع الكارت بالمكان المخصص له بالعداد واضغط على كلمة read.

- قبل التوجه لمركز الشحن بفروع الشركة تأكد من ظهور كلمة مقبول قبل التوجه لمركز الشحن.

- إذا كنت ترغب في معرفة الرصيد قم بوضع الكارت في المكان المخصص ثم الضغط على read ثلاث مرات متتالية.

- عند قرب انتهاء رصيد العداد ستلاحظ أنه يعطي إنذارًا بخفض ضغط المياه، فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لإعادة ضغط المياه مرة أخرى والتوجه إلى مركز لشحن الكارت.

انتهاء رصيد كارت عداد المياه

- إذا انتهى الرصيد بعد الساعة 1 ظهرًا سوف تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحًا من يوم العمل القادم.

- إذا انتهى رصيد العداد أيام الجمعة والعطلات الرسمية سوف تستمر الخدمة بحث تكون متاحة حتى الساعة 9 صباحًا من يوم العمل القادم.

محاولة فتح العداد تؤدي لانقطاع المياه وتعرضك للغرامة المالية

- حافظ على كارت المياه الخاص بك من عوامل الحرارة والأتربة والمجال المغناطيسي حتى لا يؤدي ذلك للتلف.

خطة تركيب عداد المياه مسبق الدفع

وضعت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنويًا مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

وتتبني وزارة الاسكان خطة استراتيجية للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه على مراحل الأولى منها لتركيب العدادات للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة والأندية وغيرها)، ثم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.